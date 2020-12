Tommaso Stanzani | chi è il ballerino di Sant’Agata Bolognese

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 14 dicembre 2020)è undi 19 anni, originario del comune di. Deve la sua popolarità alla partecipazione al talent Amici 20, che lo ha fatto conoscere per la prima volta al grande pubblico: siete curiosi di sapere qualcosa di più sue la sua passione per la danza? Nel nostro articolo trovate tutte le info sulla biografia, le esperienze in televisione e alcune sue curiosità, cominciamo prima però con una breve scheda di riepilogo che riassume chi è il giovane. Chi èNome:Cognome:Data di nascita: 21 marzo 2001 Luogo di nascita: Bologna Famoso per: allievo di ballo ad Amici 20 Instagram: ...