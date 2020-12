Tiki Taka | Francesco Oppini diventa il nuovo opinionista di Chiambretti

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Ottime notizie in arrivo pere tutti i suoi fan, in quanto l’ex gieffino sbarcherà a. Il programma sportivo del lunedì sera, infatti, si accinge ad accogliere l’arrivo del figlio di Alba Parietti all’interno del suo cast. Piero, dunque, ha deciso di puntare su di lui per le prossime puntate. Dopo il grande successo riscontrato grazie alla sua partecipazione al GF Vip, il fan sfegatato della Juventus entrerà a far parte del cast di un altro programma Mediaset di grande successo. Vediamo tutto quello che è emerso in queste ore sull’argomento. Il grande successo diIn queste ore è trapelata una notizia molto interessante che riguarda il futuro di un ex concorrente del GF Vip. Il personaggio in questione è ...