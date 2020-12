The Witcher 2: Henry Cavill ferito durante le riprese (Di lunedì 14 dicembre 2020) E’ incredibile gli stop che The Witcher la serie fantasy di Netflix, sta affrontando per la nuova serie. Infatti Henry Cavill deve fermarsi, riposo assoluto per un infortunio accaduto sul set. Cosa è successo a Henry Cavill? The Sun riferisce che a Cavill è stato consigliato di riposare dopo essersi ferito mentre era in corso un assalto “che coinvolge asce oscillanti” dove si trovava “a 20 piedi di altezza sugli alberi e su un’imbracatura di sicurezza” agli Arborfield Studios dove è stato girato The Witcher 2 . Si è tirato su all’improvviso ed era chiaramente molto dolorante. Non era chiaro se un oggetto avesse colpito la sua gamba o fosse una sorta di bicipite femorale o lesione muscolare. “Non era abbastanza grave avere bisogno di un’ambulanza, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 14 dicembre 2020) E’ incredibile gli stop che Thela serie fantasy di Netflix, sta affrontando per la nuova serie. Infattideve fermarsi, riposo assoluto per un infortunio accaduto sul set. Cosa è successo a? The Sun riferisce che aè stato consigliato di riposare dopo essersimentre era in corso un assalto “che coinvolge asce oscillanti” dove si trovava “a 20 piedi di altezza sugli alberi e su un’imbracatura di sicurezza” agli Arborfield Studios dove è stato girato The2 . Si è tirato su all’improvviso ed era chiaramente molto dolorante. Non era chiaro se un oggetto avesse colpito la sua gamba o fosse una sorta di bicipite femorale o lesione muscolare. “Non era abbastanza grave avere bisogno di un’ambulanza, ...

valentina_mulas : @SaraMuggittu @RaiPlay @PrimeVideo @NetflixIT Conosco il videogioco di the witcher?? - SaraMuggittu : @valentina_mulas @RaiPlay @PrimeVideo @NetflixIT The witcher è figo! Sto aspettando la seconda serie - AndreaPoggi14 : @JimCapsCup Hai presente the Witcher? Ecco tipo quello. Mettici un po’ di GTA e lo skill three delle abilità ed hai tutto - alien_sick : ma in che senso henry cavill si è infortunato durante le riprese di the witcher? :( - FedericoMocc : RT @EscCardGaming: ?? Mazzo Stagionale Wild Hunt ?? Le meccaniche introdotte nell'espansione di @Gwent_IT Way of the Witcher hanno stravo… -