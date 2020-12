The Wilds il significato di un finale aperto che delude dopo 10 episodio boh (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ci aspettavamo che per promuovere la serie, alla fine ci sarebbe stato quel gran finale che ti fa dire “wow, si ne è valsa la pena nonostante tutto”. e invece dopo dieci episodi di The Wilds ci ritroviamo di fronte ai minuti finali che praticamente non ci rivelano nulla, anzi. Il finale della nuova serie Amazon Prime Video apre a una seconda stagione e delude le aspettative anche di chi immaginaca che ci sarebbe stato un sequel ma che almeno, si sarebbe compreso qualcosa in più della vicenda che ha visto le 9 ragazze sperdute su un’isola protagoniste. E invece, dopo la visione dei dieci episodi durante la quale abbiamo continuato a dirci “boh” lo facciamo anche con il finale che delude certamente le aspettative di chi si aspettava qualche fuoco ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ci aspettavamo che per promuovere la serie, alla fine ci sarebbe stato quel granche ti fa dire “wow, si ne è valsa la pena nonostante tutto”. e invecedieci episodi di Theci ritroviamo di fronte ai minuti finali che praticamente non ci rivelano nulla, anzi. Ildella nuova serie Amazon Prime Video apre a una seconda stagione ele aspettative anche di chi immaginaca che ci sarebbe stato un sequel ma che almeno, si sarebbe compreso qualcosa in più della vicenda che ha visto le 9 ragazze sperdute su un’isola protagoniste. E invece,la visione dei dieci episodi durante la quale abbiamo continuato a dirci “boh” lo facciamo anche con ilchecertamente le aspettative di chi si aspettava qualche fuoco ...

Yourdeardeer : Ok raga ho finalmente finito di invadervi la tl con i miei webtoons, mi raccomando andatevi a leggere the Wilds e Fox fires?? - SeriesDesperate : Abbiamo visto il primo episodio della nuova serie Amazon #TheWilds - GiulylovesZayn : ma scusate nessuno segue The Wilds porca la pietra - t6dorokie : ho iniziato a vedere the wilds e sono già innamoratissima di due personaggi - louismarlboro : Ho appena finito The Wilds Giudizio: meh -