The Voice Senior batte GF Vip | la frecciatina di Stefano Bettarini a Signorini

Il venerdì si conferma la giornata peggiore per il Grande Fratello Vip, messo in difficoltà in termini di share dalla concorrenza di Rai1 con The Voice Senior: il talent condotto da Antonella Clerici, che porta sul palco gli over 60, ha calamitato anche questa settimana 4.336.000 spettatori con il 19% di share, contro i 3.184.000 spettatori, pari al 17.3% di share, del Gf Vip. LEGGI ANCHE: — 'Ci pizzichiamo molto ma…', Jasmine Carrisi e la dichiarazione sul papà Al Bano e The Voice Senior The Voice Senior batte Gf Vip: la frecciatina dell'ex In realtà The Voice Senior si è sempre aggiudicato la serata del venerdì, fin dalla puntata d'esordio: su Canale 5 era stata prima piazzata la fiction "Il silenzio dell'acqua", ...

