The Prom, trama, cast e curiosità del musical con Meryl Streep e Nicole Kidman (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il grande ritorno al musical di Meryl Streep dopo Mamma mia e di Nicole Kidman dopo Moulin Rouge si consuma grazie al film di Ryan Murphy per Netflix, The Prom. Disponibile sulla piattaforma di streaming di Netflix dall’11 dicembre mette in scena un’opera che arriva direttamente da Brodway in giro per i teatri dal 2018 con musiche di Matthew Sklar e Chad Beguelin, i pluripremiati Tony Award di Elf e The Wedding Singer, dal libro omonimo di Bob Martin (Tony Award per lo spettacolo). “E’ un film incentrato sulla speranza. Non sarà pieno di moralismi. L’idea è che possa far sentire parte della comunità anche i ragazzini che si sentono soli o rifiutati. I giovani in paesi come la Russia o l’Ucraina, in cui si può essere uccisi perché si è gay, potranno guardare The Prom e ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il grande ritorno aldidopo Mamma mia e didopo Moulin Rouge si consuma grazie al film di Ryan Murphy per Netflix, The. Disponibile sulla piattaforma di streaming di Netflix dall’11 dicembre mette in scena un’opera che arriva direttamente da Brodway in giro per i teatri dal 2018 con musiche di Matthew Sklar e Chad Beguelin, i pluripremiati Tony Award di Elf e The Wedding Singer, dal libro omonimo di Bob Martin (Tony Award per lo spettacolo). “E’ un film incentrato sulla speranza. Non sarà pieno di moralismi. L’idea è che possa far sentire parte della comunità anche i ragazzini che si sentono soli o rifiutati. I giovani in paesi come la Russia o l’Ucraina, in cui si può essere uccisi perché si è gay, potranno guardare Thee ...

