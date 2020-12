The Mandalorian 2: personaggi da collezione e nuove t-shirt tra le novità Mando Mondays dell'ottava settiman (Di martedì 15 dicembre 2020) L'ottava settimana dell'appuntamento Mando Mondays presenta nuove t-shirt e figure da collezione ispirate a The Mandalorian 2. The Mandalorian 2 continua a offrire grandi emozioni su Disney+ e l'ottava settimana dei Mando Mondays - il nuovo programma globale di lancio di prodotti, giochi e libri che ogni lunedì fino al 21 dicembre svelerà le novità dedicate alla serie - permette ai fan di scoprire nuovi oggetti da collezione e merchandise esclusivo legato alla serie. Gli articoli disponibili da questa settimana includono la simpatica T-shirt This Is My Good Side decorata con l'immagine ... Leggi su movieplayer (Di martedì 15 dicembre 2020) L''appuntamentopresentat-e figure daispirate a The2. The2 continua a offrire grandi emozioni su Disney+ e l'a dei- il nuovo programma globale di lancio di prodotti, giochi e libri che ogni lunedì fino al 21 dicembre svelerà lededicate alla serie - permette ai fan di scoprire nuovi oggetti dae merchandise esclusivo legato alla serie. Gli articoli disponibili da questaa includono la simpatica T-This Is My Good Side decorata con l'immagine ...

ragnaroknroll_ : no raga sto morendo per questa puntata di the mandalorian OCCHI BRUNI STO VOLANDO - folklorve : @wizardsloki verissimo! poi la sua storia è importante e potrebbe essere spunto sia per the mandalorian e sia per a… - josemaorsini : Si the mandalorian fuese una fruta, seria mandarin orange. - thatserika : Ma questa settimana finiscono sia the mandalorian sia his dark materials - movietele : The Mandalorian 2, Clip che riassume la seconda stagione | Video | -