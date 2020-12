The Clash | London Calling come chiamata al disarmo | Memories

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 14 dicembre 2020)deiporta addosso lo stesso peso di Never Mind The Bollocks dei Sex Pistols: senza questi capolavori il punk rock non esisterebbe. Il 14 dicembre 1979 il disco viene lanciato in un’epoca in cui le chitarre distorte, i giri di basso audaci, il canto e le contaminazioni musicali hanno rimesso ordine. Il rock ha già dei mostri sacri, dai Led Zeppelin ai Beatles, da Jimi Hendrix a Janis Joplin, ma il rock’n’roll è ancora un’altra cosa.(Remastered) 10,99 EUR Acquista su Amazon In...