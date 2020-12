Tg Sanità, edizione del 14 dicembre 2020 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Negozi, bar e ristoranti chiusi nei giorni festivi e prefestivi. È la stretta che il governo potrebbe decidere per Natale e Capodanno per impedire quanto accaduto negli ultimi giorni, con folla nelle strade, persone in fila per fare shopping, per entrare nei ristoranti, oppure ammassate fuori e dentro i bar per pranzi e aperitivi. Per fermare i contagi da Covid-19, dunque, sembrerebbero “inevitabili” nuovi provvedimenti. Così, durante il vertice d’urgenza chiesto dal Pd e convocato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte con i capidelegazione di maggioranza, il ministro della Salute, Roberto Speranza, avrebbe di fatto proposto di mettere tutta Italia in zona rossa nei giorni festivi e prefestivi del periodo dal 24 al 6 gennaio. COVID. ARCURI: ASSEMBRAMENTI INSOPPORTABILI, EVITARE TERZA ONDATA Leggi su dire (Di lunedì 14 dicembre 2020) Negozi, bar e ristoranti chiusi nei giorni festivi e prefestivi. È la stretta che il governo potrebbe decidere per Natale e Capodanno per impedire quanto accaduto negli ultimi giorni, con folla nelle strade, persone in fila per fare shopping, per entrare nei ristoranti, oppure ammassate fuori e dentro i bar per pranzi e aperitivi. Per fermare i contagi da Covid-19, dunque, sembrerebbero “inevitabili” nuovi provvedimenti. Così, durante il vertice d’urgenza chiesto dal Pd e convocato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte con i capidelegazione di maggioranza, il ministro della Salute, Roberto Speranza, avrebbe di fatto proposto di mettere tutta Italia in zona rossa nei giorni festivi e prefestivi del periodo dal 24 al 6 gennaio. COVID. ARCURI: ASSEMBRAMENTI INSOPPORTABILI, EVITARE TERZA ONDATA

LeadMedIt : RT @ALTEMS4: ??EVENTO CONCLUSIVO - CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE IN SANITA' A.A. 2019-2020 (ALTEMS -REGIONE LAZIO) ??Venerdì 18 Dicembre… - ALTEMS4 : ??EVENTO CONCLUSIVO - CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE IN SANITA' A.A. 2019-2020 (ALTEMS -REGIONE LAZIO) ??Venerdì… - UnavoltailMV5S : RT @laltrodiego: 'Suo padre ora muore, ha capito o no?' Telefonata shock alla figlia del paziente #Covid. La donna racconta di urla, di un… - anna30048679 : RT @laltrodiego: 'Suo padre ora muore, ha capito o no?' Telefonata shock alla figlia del paziente #Covid. La donna racconta di urla, di un… - coriolano2011 : RT @laltrodiego: 'Suo padre ora muore, ha capito o no?' Telefonata shock alla figlia del paziente #Covid. La donna racconta di urla, di un… -