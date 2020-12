Tg Politico Parlamentare | edizione del 14 dicembre 2020

Leggi su dire

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Dopo la riunione del governo con il comitato tecnico scientifico, prende corpo il cosiddetto lockdown di Natale. L’ipotesi e’ introdurre almeno la zona arancione nei giorni festivi e prefestivi e dunque dal 24 al 27 dicembre, dal 31 dicembre al 3 gennaio, il 5 e 6 gennaio. Gli esperti del Cts hanno sottolineato il pericolo reale di una terza ondata a gennaio. Per gli scienziati non deve essere consentito lo spostamento tra comuni nel territorio provinciale. Intanto nel governo e’ iniziato con il M5s e con il Pd il giro di consultazioni in vista della verifica di maggioranza. Anche se nessuno vuol parlare di modifica alla squadra dell’esecutivo, in Parlamento si da’ per possibile l’arrivo a Palazzo Chigi di due vicepremier, con Andrea Orlando e Luigi Di Maio, e Matteo Renzi nuovo ministro degli Esteri. MELONI-SALVINI, SCINTILLE SUL DOPO-CONTE