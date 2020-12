Testo di Lotus Flower di Zucchero feat Hotei | una ballata sulla rinascita dopo il dolore

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Indic’è tutta l’amicizia che può nascere tra due persone unite dalla stessa passione., infatti – nome completo Tomoyasu– è stato il chitarrista del nostro Sugar e i due si sono spesso incontrati sul palco anche in tempi di pandemia.di, infatti, è inclusa all’interno dell’album Soul To Soul del chitarrista giapponese ed è il frutto di una collaborazione a distanza tra l’artista e il bluesman italiano. Il brano è stato registrato tra il Giappone e l’Italia come annunciato dallo stesso Sugar Fornaciari. Il risultato è unaintensa in cui la voce di...