Tennis, il ranking Wta aggiornato a lunedì 14 dicembre 2020: Giorgi perde una posizione (Di lunedì 14 dicembre 2020) ranking Wta invariato nelle posizioni di vertice. Mai scesa in campo dalla ripresa post-lockdown, Ashleigh Barty conserva comunque lo scettro, con quasi 1500 punti di vantaggio su Simona Halep. La rumena, a sua volta, tiene a distanza di sicurezza Naomi Osaka, tallonata da Sofia Kenin, Elina Svitolina e Karolina Pliskova. Sono racchiuse in 50 punti Bianca Andreescu, Petra Kvitova e Kiki Bertens fra la settima e la nona posizione, al decimo posto rimane Aryna Sabaelenka. La migliore delle azzurre è sempre Camila Giorgi, che però scivola indietro di una casella ed è ora 76^. perde una piazza anche Martina Trevisan (85^), stabile Jasmine Paolini (96^). Il secondo turno raggiunto a Dubai permette a Elisabetta Cocciaretto di risalire due piazzamenti (132^) e portarsi a ridosso di Sara Errani (131^). LA CLASSIFICA ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 dicembre 2020)Wta invariato nelle posizioni di vertice. Mai scesa in campo dalla ripresa post-lockdown, Ashleigh Barty conserva comunque lo scettro, con quasi 1500 punti di vantaggio su Simona Halep. La rumena, a sua volta, tiene a distanza di sicurezza Naomi Osaka, tallonata da Sofia Kenin, Elina Svitolina e Karolina Pliskova. Sono racchiuse in 50 punti Bianca Andreescu, Petra Kvitova e Kiki Bertens fra la settima e la nona, al decimo posto rimane Aryna Sabaelenka. La migliore delle azzurre è sempre Camila, che però scivola indietro di una casella ed è ora 76^.una piazza anche Martina Trevisan (85^), stabile Jasmine Paolini (96^). Il secondo turno raggiunto a Dubai permette a Elisabetta Cocciaretto di risalire due piazzamenti (132^) e portarsi a ridosso di Sara Errani (131^). LA CLASSIFICA ...

