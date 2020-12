Tennis, il ranking Atp aggiornato a lunedì 14 dicembre 2020: Djokovic sempre in vetta (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il ranking Atp aggiornato a lunedì 14 dicembre 2020. Il circuito è fermo e dunque nessuna variazione in classifica, dove Novak Djokovic si appresta a cominciare la settimana numero 300 in carriera da numero uno (solo Roger Federer ha fatto meglio con 310). Alle sue spalle, ma ben staccati, Rafa Nadal e Dominic Thiem, quindi Daniil Medvedev, Federer, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Andrey Rublev, Diego Schwartzman e, a chiudere la Top Ten, Matteo Berrettini, che si conferma il numero uno degli azzurri. L’Italia, nel complesso, può vantare otto Tennisti fra i primi cento al mondo: oltre al 24enne romano figurano Fabio Fognini (17^), Lorenzo Sonego (33^), Jannik Sinner (37^), Stefano Travaglia (74^), Salvatore Caruso (76^), Marco Cecchinato (80^) e Gianluca Mager ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 dicembre 2020) IlAtp14. Il circuito è fermo e dunque nessuna variazione in classifica, dove Novaksi appresta a cominciare la settimana numero 300 in carriera da numero uno (solo Roger Federer ha fatto meglio con 310). Alle sue spalle, ma ben staccati, Rafa Nadal e Dominic Thiem, quindi Daniil Medvedev, Federer, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Andrey Rublev, Diego Schwartzman e, a chiudere la Top Ten, Matteo Berrettini, che si conferma il numero uno degli azzurri. L’Italia, nel complesso, può vantare ottoti fra i primi cento al mondo: oltre al 24enne romano figurano Fabio Fognini (17^), Lorenzo Sonego (33^), Jannik Sinner (37^), Stefano Travaglia (74^), Salvatore Caruso (76^), Marco Cecchinato (80^) e Gianluca Mager ...

