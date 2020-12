Telemedicina e Covid | oculisti Aimo al Forum Risk Management

Leggi su dire

(Di lunedì 14 dicembre 2020) AREZZO – Analizzare il buon utilizzo della telemedicina in oftalmologia nell’emergenza Covid, anche in funzione di un conseguente impiego per implementare la sinergia ospedale-territorio. È l’obiettivo che si pone il corso ECM dal titolo ‘La telemedicina in oftalmologia in era Covid-19: una utile risorsa per una efficace sinergia ospedale – territorio’, organizzato dalle società scientifiche AIMO (Associazione italiana dei medici oculisti) e GOAL (Gruppo oculisti ambulatoriali liberi). L’evento si svolgerà mercoledì 16 dicembre nell’ambito del XV Forum Risk Management, la più grande kermesse dedicata alla sanità e alla salute, in programma ad Arezzo da domani fino al 18 dicembre.