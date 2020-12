Telefonata tra Demba Ba e Coltescu dopo il caso di Parigi. Tutto chiarito (Di lunedì 14 dicembre 2020) Come riportato su twitter dalla stampa rumena, ci sarebbe stata una Telefonata tra Demba Ba e Coltescu, dopo l’episodio di presunto razzismo che ha fatto fermare la gara tra PSG e Ba?ak?ehir la scorsa settimana in Champions. Come si legge, nella Telefonata, i due si sarebbero chiariti. Questo quanto riporta tmw: “Demba non ha mai detto che si sia trattato di razzismo. Ha solo pensato che Coltescu non avrebbe dovuto usare la parola ‘nero’ in uno stadio. Coltescu ha capito”, ha detto N’Doye. “Sono un grande sostenitore della pace. Sia Coltescu che Demba mi hanno chiamato dopo aver parlato, sono rimasti colpiti dalla bella conversazione che hanno avuto. Sono sicuro che sia stato solo un malinteso. So come ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 14 dicembre 2020) Come riportato su twitter dalla stampa rumena, ci sarebbe stata unatraBa el’episodio di presunto razzismo che ha fatto fermare la gara tra PSG e Ba?ak?ehir la scorsa settimana in Champions. Come si legge, nella, i due si sarebbero chiariti. Questo quanto riporta tmw: “non ha mai detto che si sia trattato di razzismo. Ha solo pensato chenon avrebbe dovuto usare la parola ‘nero’ in uno stadio.ha capito”, ha detto N’Doye. “Sono un grande sostenitore della pace. Siachemi hanno chiamatoaver parlato, sono rimasti colpiti dalla bella conversazione che hanno avuto. Sono sicuro che sia stato solo un malinteso. So come ...

