Teheran sfida l’occidente con l’esecuzione del giornalista Ruhollah Zam

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Dal 2011 ildissidente viveva in Francia come rifugiato politico. La sua impiccagione mette in luce l’aggressività di un regime che si sente minacciato e complica la ripresa dei negoziati sul nucleare voluta da Biden. Leggi

Dal 2011 il giornalista dissidente viveva in Francia come rifugiato politico. La sua impiccagione mette in luce l’aggressività di un regime che si sente minacciato e complica la ripresa dei negoziati ...L’8 dicembre la Corte Suprema iraniana ha confermato la sentenza di condanna a morte emessa a giugno 2020 dal Tribunale della Rivoluzione Islamica di Teheran per il giornalista iraniano ...