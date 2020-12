Tegola su Ranieri Guerra, l’Oms verso il ritiro delle deleghe dopo il caos per il documento scomparso sulla pandemia (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il responsabile europeo dell’Organizzazione mondiale della sanità, Hans Henri Klug, potrebbe revocare già oggi le deleghe all’attuale vicepresidente della sezione europea dell’Oms, il dottor Ranieri Guerra, membro del Comitato tecnico scientifico italiano ed ex direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute. Una mossa improvvisa dall’alto, che arriva nel bel mezzo delle polemiche scoppiate per la scomparsa del documento dell’Oms contenente dure critiche alla gestione della pandemia di Coronavirus in Italia, ritenuta «improvvisata, caotica e creativa», nonché l’accusa di mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale. Solo ieri, dopo un lungo silenzio, il direttore aggiunto dell’Oms era tornato ... Leggi su open.online (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il responsabile europeo dell’Organizzazione mondiale della sanità, Hans Henri Klug, potrebbe revocare già oggi leall’attuale vicepresidente della sezione europea del, il dottor, membro del Comitato tecnico scientifico italiano ed ex direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute. Una mossa improvvisa dall’alto, che arriva nel bel mezzopolemiche scoppiate per la scomparsa deldelcontenente dure critiche alla gestione delladi Coronavirus in Italia, ritenuta «improvvisata, caotica e creativa», nonché l’accusa di mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale. Solo ieri,un lungo silenzio, il direttore aggiunto delera tornato ...

infoitinterno : Tegola su Ranieri Guerra, l’Oms verso il ritiro delle deleghe dopo il caos per il documento scomparso sulla pandemia - GruppoEsperti : #Sampdoria, confermata la lesione muscolare per #Bereszynski #Fantacalcio - FantaMasterApp : 'Tegola Sampdoria, Ranieri perde un difensore. Novità Keita e Gabbiadini' - fantapazzcom : Sampdoria: doppia tegola per Ranieri -