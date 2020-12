Tante foto delle Geminidi, le stelle cadenti d’autunno (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il picco previsto nelle notti del 13 e 14 dicembre non ha deluso le aspettative: le Geminidi, ovvero le stelle cadenti d’autunno, seconde solo alle Perseidi d’agosto, hanno invaso i cieli con una pioggia luminosa chiaramente visibile (e godibile) in diverse parti del mondo, grazie anche alla fase di Luna nuova che non ha interferito con l’osservazione. Si tratta di un fenomeno astronomico che si ripete tutti gli anni a dicembre, quando il nostro pianeta attraversa la coda di detriti lasciata dall’asteroide (3200) Phaethon: polveri e sabbia attraversano l’atmosfera e bruciano, lasciando dietro di sé le tipiche scie luminose nel cielo, di cui potete vedere alcuni scatti nella nostra gallery dedicata alle Geminidi. Wired. Leggi su wired (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il picco previsto nelle notti del 13 e 14 dicembre non ha deluso le aspettative: le, ovvero le, seconde solo alle Perseidi d’agosto, hanno invaso i cieli con una pioggia luminosa chiaramente visibile (e godibile) in diverse parti del mondo, grazie anche alla fase di Luna nuova che non ha interferito con l’osservazione. Si tratta di un fenomeno astronomico che si ripete tutti gli anni a dicembre, quando il nostro pianeta attraversa la coda di detriti lasciata dall’asteroide (3200) Phaethon: polveri e sabbia attraversano l’atmosfera e bruciano, lasciando dietro di sé le tipiche scie luminose nel cielo, di cui potete vedere alcuni scatti nella nostra gallery dedicata alle. Wired.

