Taglia la gomma alla volante in via del Corso: 59enne arrestato dalla polizia (Di lunedì 14 dicembre 2020) A Roma un uomo, dopo essersi avvicinato ad una volante in transito su via del Corso con a bordo agenti della Sezione Operativa dell’Ufficio di Gabinetto della Questura, improvvisamente, ha estratto un coltello Tagliando la ruota posteriore della vettura di servizio. Con prontezza gli agenti accortisi di quanto avvenuto sono scesi dal mezzo e lo hanno bloccato. Taglia la gomma alla volante in via del Corso: la dinamica Perquisito, all’interno dello zainetto che aveva con se, i poliziotti hanno rinvenuto una bottiglia con liquido infiammabile munita di “stoppino”, una fionda con pallini, un coltello a serramanico ed una bottiglia di liquore. Intervenuti sul posto in ausilio ai colleghi gli agenti del I Distretto Trevi Campo Marzio, che hanno accompagnato ... Leggi su italiasera (Di lunedì 14 dicembre 2020) A Roma un uomo, dopo essersi avvicinato ad unain transito su via delcon a bordo agenti della Sezione Operativa dell’Ufficio di Gabinetto della Questura, improvvisamente, ha estratto un coltellondo la ruota posteriore della vettura di servizio. Con prontezza gli agenti accortisi di quanto avvenuto sono scesi dal mezzo e lo hanno bloccato.lain via del: la dinamica Perquisito, all’interno dello zainetto che aveva con se, i poliziotti hanno rinvenuto una bottiglia con liquido infiammabile munita di “stoppino”, una fionda con pallini, un coltello a serramanico ed una bottiglia di liquore. Intervenuti sul posto in ausilio ai colleghi gli agenti del I Distretto Trevi Campo Marzio, che hanno accompagnato ...

italiaserait : Taglia la gomma alla volante in via del Corso: 59enne arrestato dalla polizia - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Roma, taglia la gomma di una volante della polizia: arrestato 59enne - Pino__Merola : Roma, taglia la gomma di una volante della polizia: arrestato 59enne - Damianodanny1 : PANICO VIA DEL CORSO – UN 59ENNE TAGLIA LA GOMMA DELLA VOLANTE DELLA POLIZIA. NELLO ZAINO AVEVA UN COLTELLO A SERR… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Roma, taglia la gomma di una volante della polizia: arrestato 59enne -