Switch un successo straordinario per Nintendo e il valore delle azioni si impenna verso risultati record (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nintendo Switch nonostante sia uscita da qualche anno continua ad essere la console più venduta in tutto il mondo, diventando così una miniera d'oro per la società di Kyoto. In queste ore infatti Nintendo ha stabilito un nuovo record per quanto riguarda il valore delle sue azioni: ben 62.230 yen, ovvero poco più di 492 euro, che si registra essere il valore più alto mai raggiunto dal 2007. Il merito, come detto, è proprio di Nintendo Switch che negli USA il mese di novembre, è stata ancora la console più venduta, nonostante le console next-gen pubblicate da un mese sul mercato, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Con gli ultimi dati ufficiali risalenti a settembre 2020, Nintendo Switch ha ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 14 dicembre 2020)nonostante sia uscita da qualche anno continua ad essere la console più venduta in tutto il mondo, diventando così una miniera d'oro per la società di Kyoto. In queste ore infattiha stabilito un nuovoper quanto riguarda ilsue: ben 62.230 yen, ovvero poco più di 492 euro, che si registra essere ilpiù alto mai raggiunto dal 2007. Il merito, come detto, è proprio diche negli USA il mese di novembre, è stata ancora la console più venduta, nonostante le console next-gen pubblicate da un mese sul mercato, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Con gli ultimi dati ufficiali risalenti a settembre 2020,ha ...

zazoomblog : Switch un vero successo per Nintendo che vede il valore delle sue azioni impennarsi - #Switch #successo #Nintendo… - Eurogamer_it : #Switch è un successo per #Nintendo che vede il valore delle sue azioni impennarsi, il più alto dal 2007. - TinaMaione : @DISAGIO_006 HO APPENA VISTO IL VIDEO HAHAHHAHAHAHA sto maleee ma lo switch da disagio totale a standing ovation esattamente COME È SUCCESSO - MaryEEvee_ : Insomma, che sia su Switch, PS5, Xbox o PC, #ImmortalsFenyxRising è consigliato oltremodo. E visto il nome Immortal… - TC_Blaze93 : RT @PersonaItalia: #Atlus ha annunciato #Persona5Strikers rilasciando il trailer già visto qualche giorno fa e confermandoci l'arrivo il 23… -