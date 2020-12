Superbonus 110%, un mercato da milioni di case per il fotovoltaico domestico (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il Superbonus 110% è stato introdotto dal Governo col Decreto Rilancio, diventato legge lo scorso luglio: la misura introduce una detrazione del 110% delle spese sostenute per gli interventi che migliorano l’efficienza energetica degli edifici e che riducono il rischio sismico, tra cui le installazioni di impianti fotovoltaici domestici. Il mercato potenziale per il fotovoltaico domestico in Italia è ancora molto ampio: secondo le stime di E.ON, uno dei principali operatori energetici in Italia, nel nostro Paese la potenziale diffusione di nuova capacità per il fotovoltaico domestico riguarda circa 5,8 milioni di case, per una potenza installabile di 26,1 GWp e una produzione di 29.000 GWh. Il ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ilè stato introdotto dal Governo col Decreto Rilancio, diventato legge lo scorso luglio: la misura introduce una detrazione deldelle spese sostenute per gli interventi che migliorano l’efficienza energetica degli edifici e che riducono il rischio sismico, tra cui le installazioni di impianti fotovoltaici domestici. Ilpotenziale per ilin Italia è ancora molto ampio: secondo le stime di E.ON, uno dei principali operatori energetici in Italia, nel nostro Paese la potenziale diffusione di nuova capacità per ilriguarda circa 5,8di, per una potenza installabile di 26,1 GWp e una produzione di 29.000 GWh. Il ...

PatriziaTerzoni : Non facciamo scherzi, il #Superbonus 110% è il motore della ripresa del Paese e deve essere prorogato almeno fino a… - ilfoglio_it : Prima di ipotizzare nuove tasse sui ricchi, basterebbe smettere di regalare loro soldi come con il Cashback e il Su… - demian_yexil : RT @kisimaio: Come ristrutturare casa senza spendere un euro. Decreto Rilancio: Superbonus 110% per pochi lavori, cessione del credito per… - riviera24 : Riqualificazione energetica e sismica degli edifici, Cna Liguria organizza un webinar sul Superbonus 110% - ConfartTreviso : Bonus edilizia: stipulato l'accordo tra Confartigianato e BCC: previsto un picco di richieste per le aziende edili.… -