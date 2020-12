Superbonus 110%, proroga di un anno solo fino al 2022 (Di lunedì 14 dicembre 2020) È braccio di ferro all’interno della maggioranza sul Superbonus 110%. Lo sgravio fiscale per gli interventi di miglioramento energetico e antisismico degli immobili è in vigore per tutto il 2021. Movimento 5 Stelle e Partito Democratico sono d’accordo sulla necessità di prorogare la misura ma il nodo resta la durata: i pentastellati vorrebbero portare l’incentivo fino al 2023, il Pd fino al 2022 per ragioni di carattere economico, con la possibilità di inserire un’ulteriore proroga in un provvedimento successivo. Secondo quanto riporta Ansa, ogni anno di proroga in più costerebbe alle casse dello Stato tra i 7,5 e i 9,5 miliardi di euro. Superbonus, proroga di un anno ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 14 dicembre 2020) È braccio di ferro all’interno della maggioranza sul. Lo sgravio fiscale per gli interventi di miglioramento energetico e antisismico degli immobili è in vigore per tutto il 2021. Movimento 5 Stelle e Partito Democratico sono d’accordo sulla necessità dire la misura ma il nodo resta la durata: i pentastellati vorrebbero portare l’incentivoal 2023, il Pdalper ragioni di carattere economico, con la possibilità di inserire un’ulteriorein un provvedimento successivo. Secondo quanto riporta Ansa, ognidiin più costerebbe alle casse dello Stato tra i 7,5 e i 9,5 miliardi di euro.di un...

