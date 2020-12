Stufa a gas difettosa, coppia trovata morta in casa per esalazioni di monossido (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tragica morte per una coppia di Arsiè deceduta sabato notte per l’esalazione di monossido di carbonio da una Stufa posta nella loro abitazione Una coppia è stata trovata morta ieri in tarda mattinata per le esalazioni da monossido di carbonio sprigionato da una stufetta a gas difettosa presente in casa. La tragedia si è consumata L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tragica morte per unadi Arsiè deceduta sabato notte per l’esalazione didi carbonio da unaposta nella loro abitazione Unaè stataieri in tarda mattinata per ledadi carbonio sprigionato da una stufetta a gaspresente in. La tragedia si è consumata L'articolo proviene da YesLife.it.

