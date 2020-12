Struffoli un classico di Natale | Ricetta Napoletana

Leggi su pianetadonne.blog

Gli struffoli napoletani sono un dolce tipico della tradizione natalizia, sono delle palline di pasta fritte e ricoperte di miele, decorate con canditi e zuccherini colorati. La loro semplicità li rende adatti in molte situazioni, dalla merenda ad un dopocena, inoltre sono davvero facili da preparare. Vediamo come farli. Ingredienti per gli Struffoli Napoletani 250 grammi di farina, 2 uova, 1 cucchiaio di zucchero, 40 grammi di burro, 20 ml di liquore all'anice, la buccia di un'arancia, 1 pizzico di sale, olio di semi per friggere, 250 grammi di miele, una manciata di zuccherini colorati, una manciata di canditi. Preparazione dell'impasto per gli Struffoli Napoletani In un contenitore mettiamo la farina, le uova, lo zucchero, il liquore all'anice, la buccia grattugiata di un'arancia, il pizzico di sale e il burro ...