Stregonerie | mercoledì appuntamento con “La Bella Estate” di Pavese

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti«Domattina parto per Roma. Quante volte dirò ancora queste parole? È una beatitudine. Indubbio. Ma quante volte la godrò ancora? E poi? Questo viaggio ha l’aria di essere il mio massimo trionfo». Così scriveva Cesarenel suo diario alla vigilia della conquista, con ”La, del Premio Strega nel 1950. L’opera vincitrice è composta da un trittico di romanzi brevi scritti in temi diversi, tra il 1940 e il 1949: “La, “Il diavolo sulle colline” e “Tra donne sole”. Tre composizioni che costituiscono, per contenuti, tre lavori autonomi, ma che presentano un tema comune: la giovanile scoperta del mondo con la sua fretta di diventare adulti e il suo desiderio di trasgressione. Spesso, però, il passaggio dall’adolescenza alla maturità avviene ...