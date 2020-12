Stella Rossa-Milan, Stankovic senza freni: “Sarà uno spettacolo! Rossoneri favoriti? Ho la mia idea” (Di martedì 15 dicembre 2020) "Stella Rossa-Milan sarà uno spettacolo".Parola di Dejan Stankovic. Quest'oggi, alle ore 13.00, in quel di Nyon, è andato in scena il sorteggio che ha stabilito gli accoppiamenti per i sedicesimi di finale di Europa League. Tre le squadre italiane presenti nell’urna: Milan, Napoli e Roma. Gli uomini di Stefano Pioli sfideranno prossimamente la Stella Rossa, mentre la squadra di Rino Gattuso dovrà affrontare il Granda. La Roma, infine, dovrà vedersela con l'Sc Brag. Particolarmente felice della sfida contro i Rossoneri, l’ex centrocampista nerazzurro e tecnico del club serbo, che ai microfoni del portale 'Crvenazvezdafk.com', si è così espresso: "Sarà uno spettacolo i Rossoneri sono un avversario forte. Ho visto la partita contro il ... Leggi su mediagol (Di martedì 15 dicembre 2020) "sarà uno spettacolo".Parola di Dejan. Quest'oggi, alle ore 13.00, in quel di Nyon, è andato in scena il sorteggio che ha stabilito gli accoppiamenti per i sedicesimi di finale di Europa League. Tre le squadre italiane presenti nell’urna:, Napoli e Roma. Gli uomini di Stefano Pioli sfideranno prossimamente la, mentre la squadra di Rino Gattuso dovrà affrontare il Granda. La Roma, infine, dovrà vedersela con l'Sc Brag. Particolarmente felice della sfida contro i, l’ex centrocampista nerazzurro e tecnico del club serbo, che ai microfoni del portale 'Crvenazvezdafk.com', si è così espresso: "Sarà uno spettacolo isono un avversario forte. Ho visto la partita contro il ...

