Stefano Sannino | è napoletano il nuovo capo della diplomazia europea

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 14 dicembre 2020)è ildell’Unione. L’ambasciatore,di nascita e laureato in Scienze Politiche alla Federico II, sarà, nello specifico, segretario generale del Servizio europeo per l’azione esterna (Seae). Classe ’59, nel 1986 entra nel corpo diplomatico italiano e ottiene il primo incarico a Belgrado, nell’allora Jugoslavia oggi Serbia. Dal 2002 al 2004 èdi Gabinetto del presidente del consiglio dei ministri, Romano Prodi. Poi torna alla carriera diplomatica. L’ultimo incarico lo vede impegnato come ambasciatore d’Italia in Spagna. L'articolo proviene da Ildenaro.it.