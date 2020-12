Stash | la prima foto con la figlia Grace | “Spero di essere sempre la tua certezza”

Leggi su dilei

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Unadolcissima quella che ritraecon la sua piccola tra le braccia: il cantante dei The Kolors ed ex insegnante di Amici è diventato papà da pochissimo di, nata dall’amore con la compagna Giulia Belmonte. Lo scatto, condiviso sul suo profilo, ha raccolto tantissimi like e commenti di fan e amici. A corredo del post una frase da far sciogliere il cuore:dila tua certezza… Come sei tu per me“. E tra i commenti spicca quello della sua Giulia, che ha scritto: “Voi, la mia certezza!”. La coppia, fin dal primo istante, nonostante la riservatezza che li hacontraddistinti, hanno mostrato un grandissimo entusiasmo per l’arrivo della loro bambina, condiviso con gli innumerevoli fan del cantante. “È nataed è ...