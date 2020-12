Spostamenti Natale | verso la zona rossa o arancione in tutta Italia Le novità

Leggi su leggioggi

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Una modifica al decreto dioppure un nuovo provvedimento in arrivo, per consentire lo spostamento tra Comuni a, il 26 dicembre e il 1° gennaio. Questa la notizia che tenuto a metà dicembre in vista delle festività natalizie. Il governo ha rimesso al Parlamento la palla. In particolare il premier Giuseppe Conte aveva affermato che i passaggi parlamentari dei decreti avrebbero potuto decidere di allentare le misure restrittive introdotte dal Consiglio dei ministri con il Decreto. Ha tenuto a puntualizzare però che il Parlamento si sarebbe dovuto assumere la responsabilità di una simile scelta. Certo il weekend del 12 e 13 dicembre non ha certo restituito un’immagine di cittadini particolarmente attenti agli. Strade dei centri e piazza di molte cittàne sono ...