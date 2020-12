Sport invernali, calendario 14-20 dicembre: programma, orari, tv, streaming. Ci sono Val Gardena e Alta Badia (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sarà una ricca settimana per gli Sport invernali, con anche tanti appuntamenti in Italia. Grande attesa per lo sci alpino con le donne impegnate in Val d’Isere e soprattutto con gli uomini protagonisti nelle classicissime gare della Val Gardena e dell’Alta Badia. Nel mezzo della settimana ci sarà il secondo PGS stagionale a Carezza con Roland Fischnaller che cerca il bis dopo il fantastico successo di Cortina. Saranno protagonisti anche biathlon e sci di fondo, rispettivamente in Austria ad Hochfilzen e in Germania con le sprint di Dresda. Ci sarà anche la prima volta in assoluto della Coppa del Mondo di combinata nordica femminile, con lo storico appuntamento di Ramsau. programma Sport invernali 11-13 dicembre SCI ALPINO Lun. ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sarà una ricca settimana per gli, con anche tanti appuntamenti in Italia. Grande attesa per lo sci alpino con le donne impegnate in Val d’Isere e soprattutto con gli uomini protagonisti nelle classicissime gare della Vale dell’. Nel mezzo della settimana ci sarà il secondo PGS stagionale a Carezza con Roland Fischnaller che cerca il bis dopo il fantastico successo di Cortina. Saranno protagonisti anche biathlon e sci di fondo, rispettivamente in Austria ad Hochfilzen e in Germania con le sprint di Dresda. Ci sarà anche la prima volta in assoluto della Coppa del Mondo di combinata nordica femminile, con lo storico appuntamento di Ramsau.11-13SCI ALPINO Lun. ...

Esercito : Complimenti al 1° Caporal Maggiore Marta BASSINO per la seconda vittoria consecutiva nella gara di slalom gigante i… - Mendustry : Entrata a pieno diritto tra le stazioni climatiche per la villeggiatura estiva e per gli sport invernali, nel lugli… - Gazzetta_it : #MartaBassino può vincere la #CoppadelMondo? - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Ghiaccio, figura: Grassl e Guignard-Fabbri illuminano i Tricolori di Egna - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Sci Bassino show, lo scricciolo è cresciuto: e può essere la sorpresa -