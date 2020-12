Spider-Man 3: Marvel conferma il legame con il sequel di Doctor Strange (Di lunedì 14 dicembre 2020) Durante il Disney Investor Day 2020 sono state annunciate molte novità, tra cui la notizia che Spider-Man 3 sarà collegato in qualche modo al sequel di Doctor Strange. Disney ha recentemente annunciato importanti novità al Disney Investor Day 2020, confermando la notizia secondo cui Spider-Man 3 si collegherà a Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Molti fan già avevano intuito che i due film potessero essere collegati ma ora Marvel ha confermato che il legame tra Spider-Man 3 e Doctor Strange in the Multiverse of Madness sarà reale. Kevin Feige, intervenuto durante l'evento, ha dichiarato che la produzione del sequel di ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 14 dicembre 2020) Durante il Disney Investor Day 2020 sono state annunciate molte novità, tra cui la notizia che-Man 3 sarà collegato in qualche modo aldi. Disney ha recentemente annunciato importanti novità al Disney Investor Day 2020,ndo la notizia secondo cui-Man 3 si collegherà ain the Multiverse of Madness. Molti fan già avevano intuito che i due film potessero essere collegati ma orahato che iltra-Man 3 ein the Multiverse of Madness sarà reale. Kevin Feige, intervenuto durante l'evento, ha dichiarato che la produzione deldi ...

