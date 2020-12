Spazi culturali, le proposte di Caserta Decide per le prossime Amministrative (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Una vera e propria rivoluzione politica. È quella che hanno in mente i cittadini che hanno aderito a Caserta Decide, una nuova organizzazione che, attraverso la partecipazione dal basso, intende costruire una città migliore. Delusi dai governi di centrodestra e centrosinistra che si sono alternati negli ultimi anni, durante i quali Caserta ha toccato il fondo delle classifiche nazionali sulla qualità della vita, i componenti del gruppo stanno lavorando per portare una propria proposta politica alle prossime elezioni Amministrative. Dopo il successo dell’incontro online sulla mobilità sostenibile, che ha visto la partecipazione di circa cento persone, lo scorso 13 dicembre si è svolto, sempre online, un dibattito sugli Spazi ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– Una vera e propria rivoluzione politica. È quella che hanno in mente i cittadini che hanno aderito a, una nuova organizzazione che, attraverso la partecipazione dal basso, intende costruire una città migliore. Delusi dai governi di centrodestra e centrosinistra che si sono alternati negli ultimi anni, durante i qualiha toccato il fondo delle classifiche nazionali sulla qualità della vita, i componenti del gruppo stanno lavorando per portare una propria proposta politica alleelezioni. Dopo il successo dell’incontro online sulla mobilità sostenibile, che ha visto la partecipazione di circa cento persone, lo scorso 13 dicembre si è svolto, sempre online, un dibattito sugli...

casertafocus : #CASERTADECIDE – Spazi culturali, Ciccarelli: alle associazioni non si può chiedere di fare attività puntando solo… - casertatodaynew : E’ iniziata una rivoluzione politica a Caserta: domenica 13 dicembre alle 17.30 si è svolto online un dibattito sug… - TeleradioNews : Spazi culturali, #Casertadecide: grande successo per il secondo dibattito per scrivere insieme il programma per Cas… - TeleradioNews : Spazi culturali, #Casertadecide: grande successo per il secondo dibattito per scrivere insieme il programma per Cas… - GazzettaCE : Spazi culturali, -