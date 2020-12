Spadafora: «Tifosi negli stadi? È ancora presto, dobbiamo attendere» (Di martedì 15 dicembre 2020) Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha parlato durante i Gazzetta Sports Awards 2020: queste le sue parole Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha parlato durante i Gazzetta Sports Awards 2020. Queste le sue parole. «Dovremo ancora attendere un po’. I dati sono confortanti e positivi ma non ci consentono di parlare di riapertura degli stadi, anche se è l’auspicio di milioni di italiani e anche il mio. Spero che le condizioni ci consentano di farlo in sicurezza il prima possibile. Non stiamo facendo trascorrere inutilmente le giornate ma lavorando col CTS pensando alla riapertura il prima possibile del pubblico, poi di piscine e palestre. Non dò annunci ma stiamo lavorando alla riapertura in sicurezza». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Vincenzo, Ministro dello Sport, ha parlato durante i Gazzetta Sports Awards 2020: queste le sue parole Vincenzo, Ministro dello Sport, ha parlato durante i Gazzetta Sports Awards 2020. Queste le sue parole. «Dovremoun po’. I dati sono confortanti e positivi ma non ci consentono di parlare di riapertura degli, anche se è l’auspicio di milioni di italiani e anche il mio. Spero che le condizioni ci consentano di farlo in sicurezza il prima possibile. Non stiamo facendo trascorrere inutilmente le giornate ma lavorando col CTS pensando alla riapertura il prima possibile del pubblico, poi di piscine e palestre. Non dò annunci ma stiamo lavorando alla riapertura in sicurezza». Leggi su Calcionews24.com

marinabeccuti : Cairo vs Spadafora: 'Vogliamo i tifosi allo stadio' - Torinogranatait : Cairo vs Spadafora: 'Vogliamo i tifosi allo stadio' - Davide55273741 : @SementeLuigi @SpudFNVPN Senza offesa ma i napoletani professionisti somo tutti tifosi, apporposito sai come mai né… - Davide55273741 : @SpudFNVPN Spud vorrei un tuo parere sul silenzio di asl napoli, Spadafora presidente di regione sulla vicenda dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Spadafora Tifosi Spadafora ai Gazzetta Awards: "Dobbiamo ancora attendere per riaprire gli stadi ai tifosi" TUTTO mercato WEB Spadafora: «Tifosi negli stadi? È ancora presto, dobbiamo attendere»

Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha parlato durante i Gazzetta Sports Awards 2020. Queste le sue parole. «Dovremo ancora attendere un po’. I dati sono confortanti e positivi ma non ci ... Spadafora: “Stiamo lavorando sulla riapertura degli stadi, è un principio che condivido”

Queste le parole di Spadafora: “I dati della pandemia sono più confortanti rispetto a prima, ma per vedere gli stadi pieni ci vorrà ancora un po’ di tempo. Sarà importante far tornare i tifosi, in tot ... Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha parlato durante i Gazzetta Sports Awards 2020. Queste le sue parole. «Dovremo ancora attendere un po’. I dati sono confortanti e positivi ma non ci ...Queste le parole di Spadafora: “I dati della pandemia sono più confortanti rispetto a prima, ma per vedere gli stadi pieni ci vorrà ancora un po’ di tempo. Sarà importante far tornare i tifosi, in tot ...