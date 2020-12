Spadafora e le palestre 'Al lavoro per ripartire a gennaio' (Di lunedì 14 dicembre 2020) Si ritorna a parlare di riaperture dello sport. Non sono solo gestori, istruttori e società sportive a farlo, ma pure il ministro dello Sport. 'Non vogliamo dare illusioni - ha spiegato Vincenzo ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 14 dicembre 2020) Si ritorna a parlare di riaperture dello sport. Non sono solo gestori, istruttori e società sportive a farlo, ma pure il ministro dello Sport. 'Non vogliamo dare illusioni - ha spiegato Vincenzo ...

Adnkronos : Palestre e piscine, Spadafora: 'Al lavoro per riaprirle a gennaio' - u_nesti : RT @Gazzetta_it: #Spadafora e le palestre “Obiettivo ripartire a gennaio”. E in Emilia Romagna... - Gazzetta_it : #Spadafora e le palestre “Obiettivo ripartire a gennaio”. E in Emilia Romagna... - occhio_notizie : Palestre e piscine, Spadafora: 'Al lavoro per riaprirle a gennaio' - FabioMarinosky : RT @Adnkronos: Palestre e piscine, Spadafora: 'Al lavoro per riaprirle a gennaio' -