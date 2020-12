Sorteggio sedicesimi Europa League 2020/2021 oggi in tv: canale, orario, diretta tv e streaming (Di lunedì 14 dicembre 2020) E’ tutto pronto per i sorteggi dei sedicesimi di Europa League 2020/2021. Tutte le tre italiane hanno superato la fase a gironi. La cerimonia si svolgerà a Nyon, in Svizzera, oggi 14 dicembre alle ore 13. Milan, Napoli e Roma, tutte in prima fascia, vedranno estratte dall’urna le squadre da affrontare tra il 18 febbraio (andata) e il 25 febbraio (ritorno). Sarà possibile seguire il Sorteggio in diretta su Sky Sport e in streaming sul sito skysport.it. SEGUI LA diretta SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 14 dicembre 2020) E’ tutto pronto per i sorteggi deidi. Tutte le tre italiane hanno superato la fase a gironi. La cerimonia si svolgerà a Nyon, in Svizzera,14 dicembre alle ore 13. Milan, Napoli e Roma, tutte in prima fascia, vedranno estratte dall’urna le squadre da affrontare tra il 18 febbraio (andata) e il 25 febbraio (ritorno). Sarà possibile seguire ilinsu Sky Sport e insul sito skysport.it. SEGUI LASportFace.

OfficialASRoma : ?? Ecco le nostre possibili avversarie nei sedicesimi di finale di #UEL ?? Il sorteggio si terrà lunedì #ASRoma - sportli26181512 : Sorteggi Europa League, le possibili avversarie delle italiane ai sedicesimi: Oggi alle 13 appuntamento col sortegg… - BeppeMarottaMa1 : A pensare che noi abbiamo fatto casino in EL una volta arrivati agli ottavi peraltro con partite tutte giocate in g… - HarryMendoza19 : RT @OfficialASRoma: ?? Ecco le nostre possibili avversarie nei sedicesimi di finale di #UEL ?? Il sorteggio si terrà lunedì #ASRoma https:… - robtor83 : Tutte le prime dei maggiori campionati d’Europa saranno nel sorteggio dei sedicesimi di #UEL e non di #UCL e fa ab… -