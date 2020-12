Sorteggio ottavi Champions League 2020/2021 oggi in tv: canale, orario, diretta tv e streaming (Di lunedì 14 dicembre 2020) E’ tutto pronto per i sorteggi degli ottavi di Champions League 2020/2021. Tre le italiane che hanno superato la fase a gironi, ad eccezione dell’Inter eliminato all’ultima giornata e finito ultimo nel girone. La cerimonia si svolgerà a Nyon, in Svizzera, oggi 14 dicembre alle ore 12. Juventus, in prima fascia, Atalanta e Lazio, in seconda fascia, conosceranno il nome dell’avversario in abbinamento per la fase successiva del torneo che si disputerà tra il 17 e il 24 febbraio (andata) e il 9 e il 17 marzo (ritorno). Sarà possibile seguire il Sorteggio in diretta su Sky Sport e in streaming sul sito skysport.it. SEGUI LA diretta SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 14 dicembre 2020) E’ tutto pronto per i sorteggi deglidi. Tre le italiane che hanno superato la fase a gironi, ad eccezione dell’Inter eliminato all’ultima giornata e finito ultimo nel girone. La cerimonia si svolgerà a Nyon, in Svizzera,14 dicembre alle ore 12. Juventus, in prima fascia, Atalanta e Lazio, in seconda fascia, conosceranno il nome dell’avversario in abbinamento per la fase successiva del torneo che si disputerà tra il 17 e il 24 febbraio (andata) e il 9 e il 17 marzo (ritorno). Sarà possibile seguire ilinsu Sky Sport e insul sito skysport.it. SEGUI LASportFace.

