Sorteggio Mondiali rugby 2023: orario, tv, programma, streaming. Le possibili avversarie dell’Italia (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nonostante le due settimane di ritardo sul programma originario, finalmente oggi la Coppa del Mondo 2023 di rugby conoscerà la composizione dei cinque raggruppamenti: la pandemia ha stravolto i calendari internazionali e così la finestra autunnale, che si sarebbe dovuta concludere entro fine novembre, ha sforato nella prima settimana di dicembre. Questo ritardo ha portato ad una modifica della data per il Sorteggio del prossimo torneo iridato, che dunque non si è tenuto il 30 novembre, bensì si terrà oggi, lunedì 14 dicembre, alle ore 12.15, quando, assieme alle dodici Nazionali già qualificate, verranno inserite nell’urna anche le otto formazioni che ancora devono compiere il percorso verso Francia 2023. Diretta streaming del Sorteggio su ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nonostante le due settimane di ritardo suloriginario, finalmente oggi la Coppa del Mondodiconoscerà la composizione dei cinque raggruppamenti: la pandemia ha stravolto i calendari internazionali e così la finestra autunnale, che si sarebbe dovuta concludere entro fine novembre, ha sforato nella prima settimana di dicembre. Questo ritardo ha portato ad una modifica della data per ildel prossimo torneo iridato, che dunque non si è tenuto il 30 novembre, bensì si terrà oggi, lunedì 14 dicembre, alle ore 12.15, quando, assieme alle dodici Nazionali già qualificate, verranno inserite nell’urna anche le otto formazioni che ancora devono compiere il percorso verso Francia. Direttadelsu ...

