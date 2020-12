Sorteggio Europa League oggi | orario | tv | programma | streaming Le possibili avversarie delle italiane

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 dicembre 2020), lunedì 14 dicembre, alle ore 13.00, nel Quartier Generale UEFA a Nyon (Svizzera) andrà in scena ildei sedicesimi di finale di2020-2021. 24 squadre (12 vincitrici e 12 seconde classificate), più otto squadre provenienti dalla UEFA Champions, dopo essere arrivate terze nei rispettivi gironi (quattro squadre di queste con i risultati migliori sono designate come teste di serie insieme ai vincitori della UEFA), prenderanno a parte alla fase a eliminazione diretta. LE SQUADRE PRESENTI ALTeste di serie AC Milan (ITA, prima Gruppo H) Arsenal (ENG, B) Ajax (NED*) Club Brugge (BEL*) Dinamo Zagreb (CRO, K) Hoffenheim (GER, L) Leicester (ENG, G) Leverkusen (GER, C) Manchester United (ENG*)Napoli ...