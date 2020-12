Sorteggio Champions League oggi: orario, tv, programma, streaming. Le possibili avversarie delle italiane (Di lunedì 14 dicembre 2020) Juventus, Atalanta e Lazio si sono qualificate agli ottavi di finale della Champions League 2020-2021 di calcio: la formazione bianconera ha vinto il proprio girone e sarà testa di serie in sede di Sorteggio, mentre nerazzurri e biancocelesti sono giunti secondi ed affronteranno una squadra che ha vinto il raggruppamento nel corso della prima fase. Non potranno esserci incroci tra squadre dello stesso Paese e tra formazioni che si sono affrontate nei gironi. Per la Juventus potrebbe essere ottimale un incrocio con il Porto mentre sarebbe duro un accoppiamento con l’Atletico Madrid, mentre per Atalanta e Lazio potrebbe essere favorevole l’abbinamento con il Chelsea e da dimenticare quello con il Bayern Monaco. Il Sorteggio si svolgerà oggi, lunedì 14 dicembre, alle ore 12:00 a Nyon, in Svizzera. La ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 dicembre 2020) Juventus, Atalanta e Lazio si sono qualificate agli ottavi di finale della2020-2021 di calcio: la formazione bianconera ha vinto il proprio girone e sarà testa di serie in sede di, mentre nerazzurri e biancocelesti sono giunti secondi ed affronteranno una squadra che ha vinto il raggruppamento nel corso della prima fase. Non potranno esserci incroci tra squadre dello stesso Paese e tra formazioni che si sono affrontate nei gironi. Per la Juventus potrebbe essere ottimale un incrocio con il Porto mentre sarebbe duro un accoppiamento con l’Atletico Madrid, mentre per Atalanta e Lazio potrebbe essere favorevole l’abbinamento con il Chelsea e da dimenticare quello con il Bayern Monaco. Ilsi svolgerà, lunedì 14 dicembre, alle ore 12:00 a Nyon, in Svizzera. La ...

zazoomblog : Sorteggio ottavi Champions League- Diretta streaming video tv gli accoppiamenti live - #Sorteggio #ottavi… - CalcioIN : ROJADIRECTA Sorteggio Ottavi Champions League, Reggina-Venezia, dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi - StefaniaStefyss : RT @MomblanOfficial: E voi, siete leali con #Dybala? Amate la maglia? Vi riconoscete in #Ronaldo? Avete consigli per #Pirlo? Siete ricon… - laziofans : Sorteggio Champions, ottavi tra febbraio e marzo: È il momento dei sorteggi di Champions. Dalle ore 12 la Lazio c… - cody53250131 : RT @MomblanOfficial: E voi, siete leali con #Dybala? Amate la maglia? Vi riconoscete in #Ronaldo? Avete consigli per #Pirlo? Siete ricon… -