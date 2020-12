Sorteggi Champions League: Juve favorita, brividi Lazio e Atalanta (Di lunedì 14 dicembre 2020) L’urna della Champions sorride ai bianconeri, molto meno ad Atalanta e Lazio che rischiano grosso agli ottavi di finale. Sorteggi Champions League (Facebook)Sorteggiati gli accoppiamenti per gli ottavi di finale della massima competizione continentale per club. L’urna sorride alla Juventus, almeno su carta, poi si sa, il pallone e rotondo, si usa dire. Meno fortunate le altre italiane, con l’Atalanta che sfiderà il Real Madrid e la Lazio che se la vedrà con i campioni in carica del Bayern Monaco. Sorteggio complessivamente non del tutto favorevole alle italiane, ma del resto, in questa fase, c’è ben poco da stare tranquilli, in ogni caso. La Juventus forte della ... Leggi su chenews (Di lunedì 14 dicembre 2020) L’urna dellasorride ai bianconeri, molto meno adche rischiano grosso agli ottavi di finale.(Facebook)ati gli accoppiamenti per gli ottavi di finale della massima competizione continentale per club. L’urna sorride allantus, almeno su carta, poi si sa, il pallone e rotondo, si usa dire. Meno fortunate le altre italiane, con l’che sfiderà il Real Madrid e lache se la vedrà con i campioni in carica del Bayern Monaco.o complessivamente non del tutto favorevole alle italiane, ma del resto, in questa fase, c’è ben poco da stare tranquilli, in ogni caso. Lantus forte della ...

tuttosport : Ironie social | Sorteggi #Champions, per l'#Inter c'è la Divano Kiev ?? - SkySport : Sorteggi Champions League Ottavi di finale Atalanta-Real Madrid ? Sorteggi Champions League Live su Sky Sport 24, S… - SkySport : ?? Il sorteggio degli ottavi di Champions ?? in diretta su Sky Sport ? Sorteggi Champions League Alle 12.00 Su Sky Sp… - tackleduro : RT @tuttosport: Ironie social | Sorteggi #Champions, per l'#Inter c'è la Divano Kiev ?? - stevecounz : RT @tuttosport: Ironie social | Sorteggi #Champions, per l'#Inter c'è la Divano Kiev ?? -