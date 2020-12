Sorteggi Champions League: gli accoppiamenti e le avversarie delle italiane negli ottavi (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nyon apre nuovamente la scena sulle gare europee. Le due competizioni del “Vecchio Continente“, dopo aver emesso tutti i verdetti nei gironi, hanno scremato le partecipanti che, da qui in poi, si giocheranno il passaggio del turno in centottanta minuti divisi tra gare d’andata e di ritorno. Le regole sono semplici: le vincitrici dei raggruppamenti incontreranno le seconde, non si potranno scontrare club dello stesso Paese ed è vietato l’accoppiamento per chi arriva dal medesimo girone. Dopo la debacle dell’Inter di Antonio Conte, l’Italia calcistica si presenta ai Sorteggi Champions League rappresentata da Juventus (testa di serie) e Lazio ed Atalanta qualificate come seconde dietro a Borussia Dortmund e Liverpool. Nyon sceglie: ecco gli accoppiamenti nei Sorteggi Champions ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nyon apre nuovamente la scena sulle gare europee. Le due competizioni del “Vecchio Continente“, dopo aver emesso tutti i verdetti nei gironi, hanno scremato le partecipanti che, da qui in poi, si giocheranno il passaggio del turno in centottanta minuti divisi tra gare d’andata e di ritorno. Le regole sono semplici: le vincitrici dei raggruppamenti incontreranno le seconde, non si potranno scontrare club dello stesso Paese ed è vietato l’accoppiamento per chi arriva dal medesimo girone. Dopo la debacle dell’Inter di Antonio Conte, l’Italia calcistica si presenta airappresentata da Juventus (testa di serie) e Lazio ed Atalanta qualificate come seconde dietro a Borussia Dortmund e Liverpool. Nyon sceglie: ecco glinei...

sonocomesonoo_ : Per chi non ha Sky, dove si possono vedere i sorteggi di Champions e di Europa League? - zazoomblog : Champions League alle 12 i sorteggi degli ottavi di finale: seguili LIVE su - CalcioWeb : I sorteggi di @ChampionsLeague live: le avversarie delle squadre italiane - _grazy87 : Ansietta pre sorteggi Champions ???? - passionepremier : Sorteggi Champions League in Diretta: ottavi di finale Live Reaction ?? -