Sonia Bruganelli | il passato sconosciuto di Lady Bonolis | giovanissima e bellissima | dove l' avevate già vista | Foto

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 dicembre 2020) L'insospettabiledi. La bella moglie di Paoloè imprenditrice di successo nonché star di Instagram, che traprivate e di famiglia ed esibizione in libertà delle istantanee di "vita dorata" (in vacanza e non) gioca sempre sul filo della provocazione. Una strategia vincente, dal punto dell'immagine, tanto che ormaivive di luce propria e anzi sui social è semmai Paolo, amatissimo dai telespettatori, a finire spesso (anche per scelta propria) un po' nell'ombra. Il paradosso è che deldellasi sa poco. Prima di buttarsi negli affari in proprio nel mondo della moda o ai casting per Avanti un altro e Ciao Darwin, la 46enne romana ha tentatodi trovare una ...