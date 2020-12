Sondaggi politici elettorali oggi 14 dicembre | cala la Lega | sale il PD

Leggi su tpi

(Di lunedì 14 dicembre 2020)14: ultimissimi– Gli ultimi dati deisegnalano un avvicinamento tra il primo e il secondo partito italiano. Le cifre sulle intenzioni di voto sono quelle dell’istituto Ipsos diretto da Nando Pagnoncelli. La rilevazione diffusa ieri il Carroccio guidato da Matteo Salvini si conferma in testa tra le forze politiche con il 23,5 per cento dei consensi ma perde un punto secco rispetto al precedenteo. Il Partito Democratico invece cresce di 0,6 punti percentuali al 20,7 per cento. Seguono il M5S, in flessione dello 0,2 per cento al 15,8 per cento, e Fratelli d’Italia di Giorgia ...