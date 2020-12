Sondaggi elettorali Tecnè | gestione Recovery Plan | 55 | 6% italiani vuole Draghi

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Non c’è pace per il premier Conte. Accusato di voler accentrare su di sè i poteri didel, il presidente del Consiglio non vive un momento felice. E anche il suo consenso ne risente. Dopo Index Research, anche iper l’Agenzia Dire registrano un calo del gradimento del capo del governo (-0,8%) che viene superato in classifica dalla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni (37,6% contro 37,5%). Ma è un altro il dato che allarma Conte. E riguarda da vicino ladel. Secondo il 55,6% degliintervistati da, dovrebbe essere una figura terza ad alta caratura internazionale come l’ex presidente della Bce, Mario ...