Solo un fenomeno del fisico Wanda Nara la querela | la Littizzetto risponde | gelo da Fazio | situazione fuori controllo

"Regolamento di conti" a Che tempo che fa tra Luciana Littizzetto e Wanda Nara. Tutto è nato la settimana scorsa, quando la comica torinese ha ironizzato con Fabio Fazio su una foto della moglie di Mauro Icardi, completamente senza vestiti a cavallo. La showgirl argentina ha deciso di querelarla ma la Littizzetto non molla. "Il sessismo è un'altra cosa. Il sessismo e l'odio nei confronti delle donne, pensare che le donne siano inferiori rispetto agli uomini... il sessismo è non solo impedire di farsi una foto nuda su un cavallo, ma impedirle anche solo di parlare. C'è la libertà sia di pubblicare la foto come ti pare, sia di parlarne come ti pare. Ad ogni azione una reazione, punto. È solo un fenomeno del fisico".

