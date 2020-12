Skicross | Simone Deromedis strepitoso terzo in qualifica ad Arosa L’italiano incanta in Coppa del Mondo

Ultime Notizie dalla rete : Skicross Simone

la VOCE del TRENTINO

Ad Arosa (Svizzera) è incominciata la Coppa del Mondo 2020-2021 di skicross, disciplina dello sci freestyle. Si è partiti con le qualificazioni, poi domani e mercoledì spazio alle finali. Al maschile ...Tre giorni di allenamento per Fischnaller & Co. in Valtellina; i primi due appuntamenti di Coppa del Mondo, entrambi sulle nevi di casa, sono all'orizzonte. Specialisti ...