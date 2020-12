Sicilia, infermiera rifiuta di vaccinarsi contro l’influenza: il giudice le dà ragione (Di lunedì 14 dicembre 2020) Un giudice del Tribunale del lavoro di Messina ha dato ragione a un’infermiera del sindacato Nursind che, dopo aver rifiutato di sottoporsi al vaccino contro l’influenza, era stata sospesa dal lavoro. A sancire l’obbligo di vaccinazione antinfluenzale in Sicilia per tutti i medici e gli operatori sanitari, in concomitanza con la pandemia di Covid-19, era un decreto dell’assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza, che prevedeva – in caso di rifiuto della vaccinazione – “l’inidoneità temporanea, per tutto il periodo della campagna, allo svolgimento della mansione lavorativa”. La decisione del giudice diventa ancora più rilevante in previsione della vaccinazione di medici e operatori sanitari contro il Sars-Cov-2. “Un sanitario che non ... Leggi su tpi (Di lunedì 14 dicembre 2020) Undel Tribunale del lavoro di Messina ha datoa un’del sindacato Nursind che, dopo averto di sottoporsi al vaccino, era stata sospesa dal lavoro. A sancire l’obbligo di vaccinazione antinfluenzale inper tutti i medici e gli operatori sanitari, in concomitanza con la pandemia di Covid-19, era un decreto dell’assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza, che prevedeva – in caso di rifiuto della vaccinazione – “l’inidoneità temporanea, per tutto il periodo della campagna, allo svolgimento della mansione lavorativa”. La decisione deldiventa ancora più rilevante in previsione della vaccinazione di medici e operatori sanitariil Sars-Cov-2. “Un sanitario che non ...

PietroBezzini : RT @anikeatable: Immaginate quanto pericolosa può essere una persona del genere per i pazienti più deboli. - heavilystrong : RT @anikeatable: Immaginate quanto pericolosa può essere una persona del genere per i pazienti più deboli. - anikeatable : Immaginate quanto pericolosa può essere una persona del genere per i pazienti più deboli. - stregaperamor : RT @duxfightdemon: @Stellix82 @contafinoa100 Non perdiamo la speranza, I precedenti iniziano a pesare ?? - LB19712 : RT @bellogatto1: Sicilia, infermiera rifiuta di vaccinarsi e vince la causa: «Non può essere sospesa dal lavoro»- -