Si schianta contro un autobus mentre va al lavoro, ferito un ragazzo di 26 anni (Di lunedì 14 dicembre 2020) ANCONA - Stava percorrendo via del Castellano quando all'angolo con via Gioberti mentre andava al lavoro un ragazzo di Ancona di 26 anni oggi intorno alle 13 per cause in fase di accertamento si è ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 14 dicembre 2020) ANCONA - Stava percorrendo via del Castellano quando all'angolo con via Giobertiandava alundi Ancona di 26oggi intorno alle 13 per cause in fase di accertamento si è ...

EcoLitoraleTv : Lavinio, 19enne sotto l'effetto di alcol e droghe si schianta contro la Stazione dei Carabinieri: nessun ferito… - Notiziedi_it : Salerno, fugge al posto di blocco e si schianta contro il guardrail | videoagenzie - casarossonera : Hauge 5: non incide, si schianta contro il muro eretto dal Parma senza cercare una via alternativa. Peccati di gioventù.???????? - _SuaArtezza : RT @irrisolvibile: L'arbitro non ammonisce Radovanovic che tira la maglia di Ronaldo ma ammonisce Rabiot perché non si schianta contro il p… - irrisolvibile : L'arbitro non ammonisce Radovanovic che tira la maglia di Ronaldo ma ammonisce Rabiot perché non si schianta contro… -