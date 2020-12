Settimana cruciale per il governo. Gli alleati frenano Renzi (Di lunedì 14 dicembre 2020) AGI - Settimana cruciale per la tenuta dell'esecutivo. Il premier Giuseppe Conte intende procedere con una 'verifica' informale incontrando le forze di maggioranza, con Iv ma non solo, per capire le loro intenzioni e soprattutto le loro condizioni per portare avanti l'esperienza dell'esecutivo da lui guidato dopo gli attacchi di Matteo Renzi e i distinguo del Pd. Sullo sfondo le fibrillazioni in M5s e le richieste di rivedere la divisione dei fondi del Recovery giunte anche da Leu per voce del ministro della Salute Roberto Speranza. E intanto sale al Colle il clima di preoccupazione davanti alle convulsioni della maggioranza. Il tema a tenere banco domenica è stato però quello delle misure contro l'epidemia in vista del Natale. Il Pd ha chiesto "nuove misure che garantiscano il contenimento dei contagi". Una richiesta che ha portato a ... Leggi su agi (Di lunedì 14 dicembre 2020) AGI -per la tenuta dell'esecutivo. Il premier Giuseppe Conte intende procedere con una 'verifica' informale incontrando le forze di maggioranza, con Iv ma non solo, per capire le loro intenzioni e soprattutto le loro condizioni per portare avanti l'esperienza dell'esecutivo da lui guidato dopo gli attacchi di Matteoe i distinguo del Pd. Sullo sfondo le fibrillazioni in M5s e le richieste di rivedere la divisione dei fondi del Recovery giunte anche da Leu per voce del ministro della Salute Roberto Speranza. E intanto sale al Colle il clima di preoccupazione davanti alle convulsioni della maggioranza. Il tema a tenere banco domenica è stato però quello delle misure contro l'epidemia in vista del Natale. Il Pd ha chiesto "nuove misure che garantiscano il contenimento dei contagi". Una richiesta che ha portato a ...

Settimana cruciale per il governo. Gli alleati frenano Renzi

Conte intende procedere a una verifica informale, dopo gli attacchi di Italia viva e i distinguo del Pd. Al Quirinale sale la preoccupazione per le convulsioni della maggioranza ...

Venezia Cambia: «L'Autorità della laguna sia economicamente autonoma e partecipata»

La lettera del gruppo nel dibattito sulla struttura stabilita nel decreto Agosto del governo per la gestione del Mose. «Il presidente sia scelto con dibattito pubblico» ...