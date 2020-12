Servizi google non raggiungibili: disagi in Italia e nel mondo (Di lunedì 14 dicembre 2020) I Servizi del colosso americano non sono piu’ disponibili, almeno in europa, da circa 20 minuti. google, il gigante californiano, in ginocchio per la prima volta da decenniStiamo cercando di ottenere informazioni al riguardo, ma a quanto pare non sono raggiungibili ne’ i Servizi quali google drive, ne’ la posta. Non si capisce, al menento, se si tratti di un qualche problema di rete, o se il disagio sia da imputare ad una di altra natura. Resta il fatto che google, al momento, non riesce a garantire l’accesso ai propri Servizi, fatta eccezione per il motore di ricerca. Il problema, riscontrato alle ore 12.45 circa Italiane, lascia scoperte moltissime imprese che fanno affidamento su google per i loro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 14 dicembre 2020) Idel colosso americano non sono piu’ disponibili, almeno in europa, da circa 20 minuti., il gigante californiano, in ginocchio per la prima volta da decenniStiamo cercando di ottenere informazioni al riguardo, ma a quanto pare non sonone’ iqualidrive, ne’ la posta. Non si capisce, al menento, se si tratti di un qualche problema di rete, o se ilo sia da imputare ad una di altra natura. Resta il fatto che, al momento, non riesce a garantire l’accesso ai propri, fatta eccezione per il motore di ricerca. Il problema, riscontrato alle ore 12.45 circane, lascia scoperte moltissime imprese che fanno affidamento super i loro ...

ilpost : I servizi di Google sono inaccessibili per molti utenti in tutto il mondo - diabolicus23 : @ilpost @francescocosta È l'autenticazione ad avere problemi. Se provate finestra in incognito/privata, YouTube (e… - xcry_20x : GOOGLE E SERVIZI AFFILIATI HANNO SMESSO DI FUNZIONARE #GoogleDown - anya___kouro : @banrolina A quanto pare ce un problema generale per YouTube, Google e tutti i servizi associati?? - alesframe : @flaviacru13 Alcuni servizi google sono in down, fra cui anche youtube! -